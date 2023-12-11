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Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından arananlara yönelik yürütülen soruşturma kapsamında

Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından "Çocuğun beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak kişiyi öldürme ve cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan hakkında kesinleşmiş 25 yıl 6 ay hapis cezası bulunan T.T'nin adresine baskın düzenlendi. Baskında gözaltına alınan T.T., işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.



Kaynak : PHA