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Alınan bilgiye göre ilk kaza, Malatya-Sivas karayolun 20'nci kilometresinde meydana geldi.

Yazıhan tüneli girişinde A.A. (53) yönetimindeki 01 DFU 12 plakalı sülfürik asit yüklü tanker, aynı yönde bulunan Ö.D. (70) idaresindeki 60 AD 995 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Kazada kamyonet tünelin içinde duvara çarptı, tanker ise tünel girişinde yan yattı. Kaza sonrası yola dökülen sülfürik asit nedeniyle trafik kontrollü verildi.

Alınan bilgiye göre ikinci kaza ise, Doğanşehir ilçesinde meydana geldi.

Adıyaman'dan Malatya yönünde ilerleyen Y.D. (37) yönetimindeki 44 LT 505 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun kenarına savruldu. Her iki kazada yaralanan sürücüler olay yerine gelen ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.



Kaynak : PHA