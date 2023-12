Tahmini Okuma Süresi: dakika

AFAD tarafından yapılan bilgilendirmede, Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, saat 10:55'de merkez üssü Doğanşehir ilçesi olan 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 9 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, çevre il ve ilçelerde de hissedildi. Depremde, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremde, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramaları için yönlendirilmiştir. Gelişmeleri an be an takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.

