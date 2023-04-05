Geçtiğimiz günlerde de futbolun önemli isimlerinden Gökhan Zan ve Ünal Kahraman'ın İYİ Parti'ye katılması ardından bugün de eski bakanlardan Lütfullah Kayalar, parti saflarına katıldı.

Parti rozetinin İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener tarafından takılması ardından söz alan Lütfullah Kayalar, her şeyin alternatifinin olmasını demokrasinin erdemi, gelişmenin ve değişmenin gücü olarak değerlendirdiğini söyledi.

Alternatifi olmayan kişilerin alternatifi olmayan çözümler, alternatifi olmayan iktidar fikrini benimsemediğini ifade eden Kayalar, "Demokrasinin özü olan değişimin olması demektir. Bu duygularla yapılacak seçimlerden sonra daha büyük bir grupla Genel Başkanımız ve değerli arkadaşlarımızla hizmet edeceğimize olan inancımızı tekrar ifade ediyor, yolumuz açık, Allah yardımcımız olsun" diye konuştu.

LÜTFULLAH KAYALAR KİMDİR?

Kayalar, 1952 yılında Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde dünyaya geldi.

Lütfullah Kayalar, Anavatan Partisi’nde başladığı siyasette 5 dönem milletvekilliği, 2 dönem de bakanlık görevlerinde bulundu.

Kayalar’ın TBMM KİT Komisyonu Başkanlığı, Maliye Bakanlığı, Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanlığı görevi yaptığı biliniyor.

Son olarak Yozgat’tan bağımsız milletvekili adayı olan Kayalar, Yozgatlılar arasında aktif olarak programlarda yer alsa da siyasi anlamda suskunluğunu koruyordu.