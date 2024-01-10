Genç Başarı Eğitim Vakfı bünyesinde yürütülen GençBizz Lise Girişimcilik Programı artık Türkiye’nin 81 ilinde yerini aldı.

Genç Başarı Eğitim Vakfı, girişimci zihin yapısına sahip gençlerin ve çocukların yetişmesi için çalışmalarına yön verirken, iş dünyasındaki profesyonellerin ve girişimcilerin programlara aktif katılımlarını sağlayarak iş dünyası ve eğitim arasında köprü kurdu.

GençBizz Lise Girişimcilik Programı, vakfın 24 yıldır Türkiye’de uygulamakta olduğu, 14-18 yaş grubu lise öğrencilerinin rehber öğretmenleri ve iş dünyası gönüllü mentorları eşliğinde bir eğitim yılı boyunca girişimcilik becerilerini yaşayarak öğrendiği bir ekonomik eğitim programı olarak büyük ilgi görüyor.

Genç Başarı Eğitim Vakfı’nın düzenlediği Genç Bizz Lise Girişimcilik Programı; Türkiye genelinde T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü protokolü kapsamında lise öğrencilerine yönelik “yaparak öğrenmeye dayalı” bir girişimcilik programı. Genç Bizz Lise Girişimcilik Programı kapsamında öğrenciler; rehber öğretmenleri, iş dünyasından mentorları ile okullarında kendi girişimlerini kurup, işletip, ürün/hizmetlerini üretip, pazara sunup program sonunda da şirketlerini tasfiye ediyor.

Genç Başarı Eğitim Vakfı Genel Müdürü Seçil Yıldırım Çelebi, GençBizz Lise Girişimcilik Programı’nınartık Türkiye genelinde 81 ile ulaştığını belirterek, gençlerin program kapsamında yürüttükleri tüm aşamaların aldıkları eğitimler ve mentorluk ile iş yaşamına hazır olduğunu söyledi. Çelebi, Türkiye’nin her yerinde girişimlerin kurulduğunu, tablonun ise gurur verici olduğunu kaydetti.