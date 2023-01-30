Cildin sıkılaşmasını sağlaması için özel üretilen Lida Jel düzenli şekilde kullanıldığında derideki bu etkisini gösterir. Etek ve pantolon gibi kıyafetler giyerken bacak derilerinin birbirine sürtünmesi bu problemi yaşayanlar tarafından hoş karşılanmaz. Bacak bölgesindeki problemlerde; deri sarkık ve gevşemiş olduğu için birbirine değer. Bu problemi çözmek için inceltici ve sıkılaştırıcı bir bakım yapılması gerekir.Lida jel inceltici ve sıkılaştırıcı jel bunun dışında kalça, karın, basen ve kol gibi bölgelere sürülebilir. İçerisinde bulunan Carnitine yağ yakıcı özelliği sayesinde vücutta bulunan yağ asitlerinidönüştürür. İlk önce derialtını tedavi eden krem üstten de nemlendirme etkisi göstererek sıkılaşmaya yardım eder. Bu özellik ile krem aslında kilo olarak zayıflamamanıza rağmen vücut ölçülerinizde olumlu değişim görmenizi sağlar. Lida Jel zayıflama etkisini direkt göstermediği gibi vücudunuz incelmesine yardımcı olur.

Lida Selülit Jelinin Faydaları

Farklı marka selülit kremleri arasında doğal içeriğe sahip olması ve vegan olmasıyla dikkat çeken krem cilde tazelik kazandırır. Selülitli bölgelerde iyileştirici etkisi olan kreme rutin şekilde uyguladıktan sonra ara verilmesi gerekir. Üç tip dereceli selülitlerin tedavisinde kullanılmaya uygundur. Lida Selülit Jeli nin ne kadar sürülmesi gerektiği de selülit oranının derecesine göre belirlenmelidir. Az bir miktar alınarak ihtiyaç duyulan bölgeye uygulanmalı ve o bölgenin ne kadar nemli kaldığı gözlemlenerek ihtiyaç dahilinde tekrar sürülmelidir. Bu krem içindeki maddeler inceltici etki gösterdiği için Lida Jel sıkılaşma da sağlar.



Lida Jel Kremin Yapısı Nasıldır?

Bu ürün jel ve krem formda üretilir. Kolay sürüm özelliğine sahip krem içerisinde bulunan nane yağı sayesinde cilt üzerinde ferah bir his bırakır. Sürüldükten sonra yapışmaması bu konuda hassasiyet duyanları mutlu eder. Vücut bakımında doğal içerikli ürün kullananlar için tercih edilecek en etkili kremlerden biridir. Lida Jel formülasyonundaki ısıtıcı etkisi ile sürüldükten belirli bir süre sonra ısınma etkisini yaşayabilirsiniz. Daha sıkı ve dinç bir vücuda sahip olmak için düzenli şekilde ürünle bakım yapmak önemlidir. Her cilt tipine uygun olan krem cilt tarafından kolayca emilecek şekilde üretilmiştir. Aynı zamanda besleyici özelliği de bulunan Lida Jel gece yatmadan önce sürüldüğünde sabaha kadar cildin yenilenmesine katkı sağlar.