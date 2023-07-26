Depremle birlikte kentin içme suyu alt yapısının da ağır hasar aldığı ve bazı sıkıntılar yaşandığını aktaran AK Parti MKYK Üyesi ve Adıyaman Milletvekili Doç. Dr. Resul Kurt,"Öncelikle depremle birlikte şehrimizin içme suyu alt yapısının da ağır hasar aldığı ve bazı sıkıntılar yaşandığı görülmektedir. Recep Grup İçme Suyu Tesisi, Mülga Köy Hizmetleri teşkilatınca 1986 yılında başlanmış ve 2005 yılında hizmete açılmıştır. Bu tesis ile her ne kadar 157 yerleşim birimine içme suyu verilmesi planlanmış ise de, ancak 91 yerleşim birimi için tamamlanabilmiştir. Adıyaman İl Özel İdaresi ile DSİ arasında imzalanan protokol kapsamında söz konusu tesisin yenilenmesi çalışması başlatılmış ve 2016 yılında yapılan yeni proje ile 170 yerleşim birimine (Mahalle-Mezra-Köy-Belde) su verilmesi planlanmıştır. Projede Değirmen 1 ve Değirmen 2 kaynaklarından ( 1986 tahsisli) 134 lt/sn su alınacak olup eski güzergâha paralel bir şekilde yapılarak ve yeni hatlar eklenerek yapılacaktır. Mevcut isale hattının güzergâhında yer yer heyelanlı bölgelerden geçmesi nedeniyle ana hatta sık sık patlakların oluşması, depremin alt yapıya hasar vermesi ve hatların ekili-dikili alanlardan geçmesi dolayısıyla bir kısım su kaynağının tarımsal sulamada tüketilmesine zamanında müdahale edilememesi dolayısıyla sorun yaşanmaktadır. Ana hat ve yan hatlarda çok yüksek basınca karşın borulardaki eskimeye bağlı deformasyon-paslanma gibi nedenlerden dolayı da sık sık patlaklar oluşmaktadır. Bu sorunlara ekipler tarafından müdahale edilmektedir. "dedi.

40 yerleşim biriminin ayrıca ek kaynakları mevcut olup su teminine ilişkin tesisleri mevcut olduğunu aktaran Kurt, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Mevcut halde; Recep içme suyu hattından Çelikhan ilçesinden 2 köy, Sincik ilçesinde 5 köy (+19 mezra), Kâhta ilçesinde 25 Köy (+26 mezra), Samsat İlçesinde 11 Köy (+5 mezra) olmak üzere 43 Köy ve 50 adet mezra faydalanmaktadır. Bu köy ve mezralardan 40 yerleşim biriminin ayrıca ek kaynakları mevcut olup su teminine ilişkin tesisleri mevcuttur. Yenilenmekte olan Recep Grup İçme Suyu Hattı 14.10.2020 tarihinde DSİ tarafından 87.120.000,00 TL ye ihale edilmiş olup 02.11.2021 tarihinde işe başlanmıştır. Süre uzatımları ile birlikte iş bitim tarihi 29.06.2024 ‘dir. DSİ teşkilatının kontrolünde inşaat devam etmektedir. Hemşehrilerimizin Recep Grubu içme suyunda mağdur edilmemesi, su kesintilerinin yaşanmaması ve tüm bölgeye su tedarikinin sağlıklı şekilde verilmesi için başta özel idare personelimiz olmak üzere emek veren çaba harcayan tüm görevlilere teşekkür ediyorum.

En kısa zamanda yeni su hattının devreye alınması için de yoğun şekilde çalışmalar devam etmektedir. Vatandaşlarımızın içme suyunu tarımsal sulamada kullanmaması için gereken hassasiyeti göstermelerini istirham ediyorum."



Kaynak : PHA