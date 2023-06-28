Memleketi ayağa kaldırmak için var gücüyle gece gündüz çalışacaklarını belirten Milletvekili Kurt,"Adıyaman olarak 6 Şubat'ta yaşadığımız bin yılın afetinde ağır bir yara aldık. Hemşehrilerimizle Kurban Bayramını buruk biçimde karşılıyoruz. Adıyaman olarak çok acılar çektik. İnşallah bu bayram vesilesiyle acılarımızı hafifleteceğiz. Memleketimizi ayağa kaldırmak için var gücümüzle gece gündüz demeden, durmadan yorulmadan hemşerilerimizin yarasını saracağız ve memleketimizi yeniden inşa ederek barış ve huzur şehri olarak yaşamaya devam edeceğiz. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, başsağlığı ve sabırlar diliyorum.

Bin yılın felaketi olarak kabul edilen deprem nedeniyle sevincini buruk yaşayacağımız bu Kurban Bayramı'nın milletimizin daha çok dayanışmasına ve yardımlaşmasına vesile olmasını niyaz ediyor vatandaşlarımızın bayramlarını tebrik ediyorum."dedi.



Kaynak : PHA