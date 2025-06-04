TBMM 28. Yasama Dönemi ikinci devre başkanlık seçiminde AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, yeniden TBMM Başkanı seçildi.

Genel Kurulda yaptığı konuşmada Numan Kurtulmuş, kendisine güven gösteren milletvekillerine teşekkür ederek, “Bu devre, önemli işleri başardığımız bir dönem olacak,” dedi.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİ

“Terörsüz Türkiye”yi en acil mesele olarak tanımladı ve Meclis’te kurulacak komisyonun şeffaf bir şekilde çalışarak 50 yıllık terör sorununu çözebileceğini vurgulayan Kurtulmuş, “Terörsüz Türkiye, demokratik Türkiye’dir” diyerek, 16 siyasi partinin temsil edildiği Meclis’te bu konuda iş birliği yapılacağına inandığını ifade etti. Kurtulmuş ayrıca, bu süreçte çaba gösteren Sırrı Süreyya Önder’i rahmetle andı.

Yasama kalitesini artırmak için demokratik bir Meclis İçtüzüğü hazırlanması gerektiğini belirten Kurtulmuş, yeni, sivil ve kapsayıcı bir anayasa yapımının da Meclis’in temel sorumluluklarından olduğunu vurguladı. “Siyaset, mücadele ve müzakere dengesidir" diyen Kurtulmuş, "En aykırı fikirler burada tartışılabilir, ama sonunda millet adına uzlaşırız” dedi.

Bu arada sosyal medya hesabından da paylaşımda bulunan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM’nin milli egemenliğin kalesi olduğunu belirterek, “Bu dönemin Türkiye’nin yükselişine katkı sunmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da ziyaret eden Kurtulmuş, "Yol arkadaşı olmaktan büyük onur duyduğum Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına yeniden seçilmem için verdikleri güçlü destek ve kabulleri dolayısıyla şükranlarımı arz ederim" dedi. Kurtulmuş, "Bu yeni dönemde, Gazi Meclisimiz üzerine düşen tarihi görevi inşallah büyük bir uzlaşmayla yerine getirecek, bölgesinde ve dünyada güçlü ve lider ülke Türkiye'nin meclisi olmanın sorumluluğuyla çalışmalarını sürdürecektir" diye konuştu.