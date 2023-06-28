Adıyaman Havaalanında Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'u Adıyaman Valisi Osman Varol, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, AK Parti Adıyaman milletvekilleri Resul Kurt ve Mustafa Alkayış ile protokol üyeleri karşıladı.

Kurtulmuş, ilk olarak Adıyaman Valiliğini ziyaret ederek şeref defterini imzaladı. Kurtulmuş, daha sonra Valilik makamında çalışmalar hakkında bilgi alarak Afet Koordinasyon Toplantısına katıldı.

Toplantıda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kurtulmuş, hep beraber el ele milletle birlikte bu sürecin atlatılacağını ifade etti.

"Hayat normal akışı içerisinde devam ediyor"

Yapılacak çok işin olduğunu 3-4 cümle ile anlatılanların arkasında uzun uğraşlar olduğunu belirten Kurtulmuş,"Türkiye sadece deprem değil afet bölgesi biz bu amaçla afetleri gelmeden evvel tedbirlerini almak, gelmeden evvel bununla ilgili çalışmalarımızı bitirmek mecburiyetindeyiz. Bununla ilgili olarak afetlere dirençli şehirler programıyla bir afet risk kalkanı oluşturulacak ve böylece şehirlerimizin hepsini afetler gelmeden evvel bu kalkan vasıtasıyla atılacak tedbirler vasıtasıyla en azından gelecek olan afetin tesirlerini minimize indirmeyi tesir eder. Velhasıl yapacak çok işimiz var 3-4 cümleyle söylüyoruz ama bu söylediklerimizin hepsinin arkasında çok büyük emekleri üstün gayretlerin olması gerektiğini biliyoruz. Hep beraber devlet millet el ele gönül gönülle bu süreci atlatacağız ve Türkiye'yi afetlere dirençli bir hale getirmek boynumuzun borcudur. Bunun için kamu elindeki bütün birikimiyle hem maddi anlamda hemde bilgi birikimiyle söylüyorum hem kurumların kurumsal kapasitelerinin çoğaltılarak bu sürecin en iyi şekilde atlatılmasını planlıyoruz. Hayat normal akışı içerisinde devam ediyor. Çok hazin hikayeler var. Ziyaret ettiğimiz evlerde bizlerde o hüznün ortağı oluyoruz hatta ağlamamak içinde kendimizi zor tutuyoruz. Büyük acılar var büyük hikayeler var ama bir taraftan hayat devam ediyor. Bu hayatın akışı içerisinde örnek olsun diye söylüyorum. Eğitim hizmetleri devam ediyor, yine bu eğitim hizmetleri içerisinde deprem bölgesindeki öğrencilerimizin bu sene yapmış oldukları lise ve üniversite sınavlarında deprem bölgesinde çalıştığı halde sınavda derece yaparak ve şampiyon olan evlatlarımız olduğunu da biliyoruz. Diğer taraftan sağlık hizmetleri devam ediyor. Çok şükür sağlık hizmeti veren gruplarımız bütün eksikliklerini tamamlayarak bu çalışmalara devam ediyor. Önümüzdeki önemli meselelerden birisi de sanayinin ve ticaretinde güçlü bir şekilde sürdürülmesini temin etmekteyiz. Evet, fabrikalarımızın, atölyelerimizin ciddi zararlar içerisinde olanlarımız var. Ama yavaş yavaş buradaki oranı yüzde 50 seviyesine kendisini toparlama noktasına geldi. Ticarette ona yakın bir noktaya geldi. Deprem öncesindeki sanayi ve ticareti duruma getirmek mecburiyetindeyiz. Bununla ilgili bakan arkadaşlarımız bütün imkanlarıyla çalışmalarını devam ettiriyor."dedi.

Bu kadar büyük bir tahribatın olması ağır bir yük olduğunun farkında olduklarını belirten Kurtulmuş,"Burada da binaların üçte biri orta ve ağır hasarlı yıkık değil ama onları yıkık olarak görüyoruz. Oturulamayacak binalar bu binaların bu kadar büyük bir tahribatın olması ağır bir yük olduğunun farkındayız.

Bir taraftan bu binaların hak edenlerin sıraya konularak arkadaşlarımızın vatandaşlarımızın yeni yerlerine yerleştirilmesi bir kısmının kendi yerlerinde kendi binalarında dönüşümlerini yada kendi binalarını kendi yapacaklarını imkanların ortaya konulması yani süratle kalıcı konutlara geçilmesi için seferberlik vaktidir. Bununla ilgili olarak devlet elindeki bütün imkanları kullanarak depremzede vatandaşlarımızın yanındadır. Büyük seferberlikte Allah'ın izniyle kısa bir süre içerisinde kalıcı konutların tamamlanacağına yürekten inanıyoruz. Ekim ayından itibaren biliyorsunuz bitmiş olan kalıcı konutlar sahiplerine verilecek bu bir sıra içerisinde çok süratli bir şekilde bu gerçekleşecektir. Böylece orta vadede insanların barınma meselelerinin halledilmesi planlanacaktır." Şeklinde konuştu.

Kurtulmuş, daha sonra heyetle birlikte konteyner kentlerde ve yapımı devam eden kalıcı konutlarda incelemede bulundu.



Kaynak : PHA