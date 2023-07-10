İlk etapta acilen sondaj vurulması gereken konteyner kentler tespit edilerek gerekli aksiyonlar ve önlemler alınarak çözüm için yoğun bir mesai harcandığını aktaran Milletvekili Kurt, şunları söyledi:

"6 Şubat Asrın felaketi sadece insanlarımızı ve binalarımızı vurmadı, şehrimizin su ve kanalizasyon alt yapısına da zarar verdi.

Belediye ekipleri ve çalışanları altyapı hasarlarını büyük özveri ile sürekli olarak onarıyor. Tüm şehrimize su verilmesi için çalışıyor. Basınç ve depremden dolayı hatlarda ve sistemde yaşanan arızalardan dolayı zaman zaman sorun olsa da en kısa zamanda giderilerek su temini sağlanmaya çalışılmaktadır. Şimdiye kadar su problemi yaşanan konteyner kentlerle ilgili ilk etapta acilen sondaj vurulması gereken konteyner kentler tespit edilerek gerekli aksiyonlar ve önlemler alınarak çözüm için yoğun bir mesai harcanmıştır. İhtiyaç oldukça sondaj vurularak temini yoluna girilmektedir.

Sondaj vurulan konteyner kentlerde de su deposu ve hidrofor sistemi kurulmaktadır.

Ayrıca, sondaj sayısı konteyner kentlerdeki konteyner sayısı ve vurulan sondajdan çıkan debiye göre farklılıklar gösterebilmektedir. Başta Valimiz ve Belediye Başkanımız olmak üzere şehrimizin yöneticileri sorunları yakından takip etmektedir. Afad tarafından konteyner kentlerde yaşayan Hemşehrilerimizin su sorunu yaşamaması için sondaj çalışmaları devam etmektedir.

Şehrimize ve hemşehrilerimize hizmet veren tüm çalışanlara ve emekçilere teşekkür ediyorum.

Kıymetli dostlar merhaba özellikle zaman zaman Konteyner kentlerde yaşanan su sıkıntısı için aşağıdaki şekilde bir bilgi vermek istiyorum"



Kaynak : PHA