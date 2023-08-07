İşbaşı eğitimleri ile Adıyaman'da nitelikli işgücü ve istihdam artışı sağlanacağını söyleyen AK Parti MKYK Üyesi ve Adıyaman Milletvekili Doç. Dr. Resul Kurt, "İşgücü piyasasının arz yönünün depremden olumsuz etkilendiği başta Adıyaman olmak üzere bazı illerde düzenlenen işbaşı eğitim programı hakkında hazırlanmaktadır. İŞKUR tarafından düzenlenmekte olan işbaşı eğitim programlarında; program açılışları, aylık kontroller ve yeniden yararlanma halinde işverenler tarafından bildirilen prim gün sayısı esas alınarak hesaplama yapılmaktadır. Ancak Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle işgücü piyasasının arz yönünün diğer illere kıyasla görece olumsuz etkilendiği Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illerde söz konusu hesaplama usulü ile program düzenlememesi nedeniyle nitelikli işgücünün ivedilikle yetiştirilebilmesine katkı sağlamak amacıyla işbaşı eğitim programlarında değişikliğe gidilerek program açılışları, aylık kontroller ve yeniden yararlanma halinde prim gün sayısı baz alınarak yapılan hesaplama usulü değiştirilmiş ve doğrudan sigortalı sayısı esas alınarak hesaplama yapılmasına imkan sağlanmıştır.

İlgili programların uygulama tarihi başlangıçta 09.05.2023-31.07.2023 olarak belirlenmiş olup gelinen aşamada ilgili illerdeki ihtiyaca binaen 31.12.2024 tarihine kadar uzatılmasına karar verilmiştir.

Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Vedat Işıkhan 'a teşekkür ediyorum." Dedi.



Kaynak : PHA