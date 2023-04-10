"Ülkemize ve şehrimize adaylıklarının hayırlı olmasını diliyorum"

"Adıyaman’ımızın deprem sonrası yeniden imar ve ihyasında kullanarak, bundan sonra da birlik ve beraberlik içerisinde, tüm gönül dostlarımızla Adıyaman’ımıza en iyi şekilde hep birlikte hizmet etmeye devam edeceğiz" diyen Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) 1. Sıra Adıyaman Milletvekili Adayı Resul Kurt,"Aziz milletimize hizmet yolunda yeni bir döneme daha giriyoruz. Türkiye Yüzyılı’na imza atacağımız bu yeni dönemin aziz milletimize ve Adıyaman’ımıza hayırlı olmasını diliyorum. Türkiye Yüzyılı’nın inşası ve yeni Türkiye yolunda, AK Parti'miz tarafından baba ocağım, memleketim, sokaklarında koşturduğum, parklarında oynadığım, ilkokulu, ortaokulu ve liseyi okuduğum kadim şehir Adıyaman ’dan 28. dönemde AK Parti Milletvekili adayı olarak gösterilmiş bulunmaktayım. Adıyaman'dan milletvekili adaylığımızın ülkemize ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Beni bu göreve layık gören Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti Genel Merkezimize şükranlarımı sunuyorum. Seçim çalışmalarımız süresince birlikte omuz omuza çalışacağımız AK Parti Adıyaman Milletvekili Adaylarımız İshak Yılmaz, Mustafa Alkayış, Hüseyin Özhan ve Ziya Polat arkadaşlarımıza, ülkemize ve şehrimize adaylıklarının hayırlı olmasını diliyorum. 27. Dönem AK Parti Adıyaman Milletvekillerimiz Ahmet Aydın, Halil Fırat ve Muhammed Fatih Toprak vekillerimize Adıyaman’ımıza bugüne kadar yaptıkları hizmetler için teşekkür ediyorum. Gönül adamı, ağabeyim Yakup Taş vekilimize de Allah’tan rahmet diliyorum" dedi.

"Adıyaman'ımızı Türkiye Yüzyılı’nda şaha kaldırmak için yola çıkıyoruz"

İstihdamın artırılması ve geliştirilmesi, işsizliğin önlenmesi, gelir ve refah yaratılması için en önemli görevlerinin arasında olacağını ifade eden Kurt, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Güzel memleketim Adıyaman 'a ve Adıyaman 'lı hemşehrilerime milletvekili olarak da hizmet edecek olmanın heyecanını ve gururunu yaşıyorum. Bugüne kadar SGK Başmüfettişi, Sosyal Güvenlik Uzmanı, İş Güvenliği Uzmanı, Öğretim Üyesi, Gazeteci-Yazar, Yönetici ve İş Adamı, AK Parti’de MKYK üyesi, Genel Merkez Ekonomi Başkan Yardımcılığı ve Sosyal Politikalar Başkan Yardımcılığı görevlerinde edindiğim bilgi, tecrübe ve deneyimlerimi, Adıyaman’ımızın deprem sonrası yeniden imar ve ihyasında kullanarak, bundan sonra da birlik ve beraberlik içerisinde, tüm gönül dostlarımızla Adıyaman’ımıza en iyi şekilde hep birlikte hizmet etmeye devam edeceğiz. İstihdamın artırılması ve geliştirilmesi, işsizliğin önlenmesi, gelir ve refah yaratılması, iş dünyasının Adıyaman’ımıza yatırım yapması, işsizlikle mücadele, ekonomik kalkınma en önemli çabamız olacaktır. Öyle bir kazanacağız ki Türkiye kazanacak, Adıyaman kazanacak. Medeniyetler beşiği, kadim şehrimiz Adıyaman’ımıza ve kıymetli hemşehrilerime hizmet edebilmek, Adıyaman'ımızı Türkiye Yüzyılı’nda şaha kaldırmak için yola çıkıyoruz. Gerek arayarak, gerek mesajla ve gerekse de sosyal medya üzerinden adaylığımızı tebrik eden tüm dostlarıma teşekkür ediyorum."



Kaynak : PHA