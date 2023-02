Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından vatandaşların mesleki ve sosyal açıdan gelişimlerine katkıda bulunmak, ekonomik ve kültürel kazanımlarını artırmak için hayata geçirilen Meslek Edindirme ve Sanat Eğitimi Kursları (KAMEK), şehir merkezinin yanı sıra ilçelerde de faaliyetlerini sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi’nin Türkoğlu’ndaki KAMEK Kurs Merkezi’nde de Kuaförlük, Giyim, El Oyası, Dekoratif Tablo Yapımı ve Ahşap Boyama gibi birçok atölyede eğitimler tüm hızıyla devam ediyor. Kursiyerler KAMEK’te aldıkları eğitimlerle hem meslek hayatına ilk adımı atıyor hem de aile bütçelerine katkıda bulunuyor. Eğitimleri başarıyla tamamlayan kursiyerler aldıkları sertifikalarla da birçok sektörde iş imkânı bulabiliyor. Kursiyerler, KAMEK’in sosyalleşmelerine ve el becerilerini geliştirmelerine çok büyük katkı sağladığını belirterek Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’e teşekkür ettiler.

“Her türlü ekipman ihtiyacımız karşılanıyor”

Türkoğlu KAMEK Kurs Merkezi sorumlusu Mine Taş, “KAMEK Kurs Merkezi’nde kursiyerlerimize Kuaförlük, Giyim, El Oyası, Dekoratif Tablo Yapımı ve Ahşap Boyama gibi çeşitli atölyelerde eğitimler veriliyor. Kursiyerlerimiz burada çok büyük kazanımlar elde ediyor. Ayrıca bu kurslarda kendini geliştiren öğrencilerimiz kalfalık, ustalık ve usta öğreticilik gibi sertifikalar almaya da hak kazanıyor. Kursiyerlerimiz KAMEK’te aldığı eğitimlerle mesleğe ilk adımı atıyorlar. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Hayrettin Güngör de KAMEK’e ve burada verilen eğitimlere çok büyük önem veriyor. Her türlü ekipman ihtiyacımız karşılanıyor. Bizlere ve kursiyerlerimize desteklerinden dolayı Hayrettin Güngör başkanımıza çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“Doğada dönüştürülebilir her şeyi değerlendiriyoruz”

Türkoğlu KAMEK Kurs Merkezi öğrencilerinden Ayşegül Ergüven ise, “KAMEK’te verilen eğitimlere uzun süredir katılıyorum. Çeşitli kurslarda eğitim aldım. Burada aldığım eğitimlerin bana çok faydalı olduğunu düşünüyorum. El becerilerimi geliştirdim. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Hayrettin Güngör’e teşekkür ediyorum” dedi. Diğer bir kursiyer Fatma Kır ise, “Dekoratif Tablo Yapımı atölyesinde eğitim alıyorum. Doğada dönüştürülebilir her şeyi değerlendirerek yeni ürünler elde ediyoruz. Yeni şeyler ürettikçe heyecanımız ve isteğimiz daha da artıyor. Burada edindiğimiz becerilerle yeni ürünler üreterek aile bütçemize de katkı sağlıyoruz. Hocalarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

“Kendimizi geliştirmemize katkı sağlıyor”

Kursiyerlerden Mislina Pamuk da, “KAMEK’te kuaförlük eğitimi alıyorum. Burada aldığım eğitimlerle kendimi geliştirerek ileride bu mesleği yapmak istiyorum. KAMEK’in mesleğe ilk adımı atmam açısından çok faydalı olacağını düşünüyorum” dedi. Firuze Dinçaslan ise, “Burada kuaförlük adına çok şey öğreniyoruz. KAMEK’te aldığımız eğitimlerin bizleri fazlasıyla geliştireceğini düşünüyorum. Bizlere bu imkânı sağlayan Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ediyorum” cümlelerini kaydetti.

KAMEK’te aldığı eğitimler sayesinde aile bütçesine de katkı sağladığını belirten Fatma Çelik, “KAMEK’te verilen bu eğitimlerin özellikle ev hanımları açısından çok büyük bir şans olduğunu düşünüyorum. Vaktimizi verimli değerlendirmek, sosyalleşmek ve el becerilerimizi geliştirmemiz açısından çok faydalı oluyor. Burada aldığım eğitimler ve kazandığım becerilerle aile bütçeme de katkı sağlıyorum. Bizlere bu imkânı sunan Hayrettin Güngör Başkanımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.