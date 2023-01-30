Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından kavşak ve refüjlerde yürütülen peyzaj çalışmaları, tüm hızıyla devam ediyor. Daha önce birçok kavşak ve refüjde yapılan peyzaj faaliyetleri, bu kez Küçük Sanayi Sitesi Kavşağı’nda gerçekleşti. Altınşehir Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi Kavşağı’na işlenen göz kamaştırıcı görünüm, takdir topladı.

Adıyaman’ın girişinde müthiş bir görsel şölen ile misafirleri karşılayan düzenleme hakkında bilgi veren yetkililer; “Şehrimizin birçok noktasında daha önce gerçekleştirdiğimiz peyzaj uygulamasını Küçük Sanayi Sitesi Kavşağı’na da yaptık. Bölgeye farklı bir görünüm kazandırdık. Yol güzergâhı kullanıcılarının güvenli ve zevkli bir yolculuk yapmalarına olanak sağladık. Adıyaman’ımızın girişinde artık daha güzel bir görüntü vatandaşlarımızı karşılayacak. Şehrimizi güzelleştirmeye devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

