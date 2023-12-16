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Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, şehirle ilgili yaptığı açıklamada, Afyonkarahisar'ın kendine özgü termal kaynakları, turistik cazibesi, zengin tarih ve kültürü ile öne çıktığını belirtirken, aynı zamanda ülkedeki gastronomi şehirleri arasında yer aldığını ve tarım, hayvancılık, sanayi ve mermercilik gibi alanlarda öncü bir rol üstlendiğini ifade etti.

Vali, Afyonkarahisar'ın kavşak noktası olması ve milli mücadelede oynadığı kilit rol üzerinde durarak, şehrin kendine özgü ve çok yönlü bir yapıya sahip olduğunu ayrıca vurguladı.

AFYONKARAHİSAR’DA TARIM VE HAYVANCILIĞA DİKKAT ÇEKTİ

Ayrıca, tarım ve hayvancılık konusunda Afyonkarahisar'ın ülke genelinde önemli bir rol üstlendiğini belirten Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, kırsal alanda yapılan tarımsal çalışmaların şehrin ekonomisine önemli katkılar sağladığını dile getirdi. Özellikle ikinci OSB olan çevre dostu yeşil OSB'nin hayata geçirilmesi ve jeotermal kaynakların bütüncül bir şekilde kullanılmasıyla ilgili çalışmalara değindi.

AFYON MERMERİ VE SUCUĞUNA DEĞİNDİ

Dünya çapında ünlü Afyon mermeri ve sucuğuna da vurgu yapan Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, mermerciliğin şehrin önde gelen sektörlerinden biri olduğunu ve gastronomi şehri olarak UNESCO tarafından ödüllendirildiklerini aktardı.

HIZLI TREN PROJESİ BİZİ HEYECANLANDIRIYOR

Hızlı tren projesine ilişkin olarak Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, Afyonkarahisar'da devam eden hızlı tren projesinin şehir için büyük bir heyecan kaynağı olduğunu belirtti. Projenin büyük bir hızla devam ettiğini ve 2025 veya 2026 yıllarında hizmete girmesi beklenen etaplara sahip olacağını ifade eden Vali, bu proje ile Ankara ve İzmir'i birbirine bağlamış olacaklarını dile getirdi.

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