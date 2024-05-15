İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, kredilere geriye dönük esktra faiz uygulanmasına sert tepki gösterdi.BURSA (İGFA)-İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, kredi kullanan esnafı şok eden, geriye dönük ekstra yüzde 10’luk ek ödeme uygulamasına, Meclis kürsüsünden sert tepki gösterdi. Türkoğlu, “Bu karar zaten can çekişen esnafımızın idam fermanıdır” dedi.

Krediyle ayakta kalmaya çalışan esnafın, halen ödemekte olduğu kredi geri ödemelerine, geçmişte ödenmiş taksitleri de kapsayacak ekstra faiz uygulanmasının, vicdani ve ahlaki değerlere de sığmayacağını vurgulayan Selçuk Türkoğlu, kararın acilen geri alınmasını isteyerek şunları kaydetti:

“Bugünlerde, Esnaf Kefalet Kredi Kooperatiflerinden kredi kullanan esnafın telefonuna aynen şu mesaj düşüyor.‘Sayın Ortağımız, Günün ekonomik şartlarına göre halen kullanmakta olduğunuz kredilerde 01.05.2024 tarihinden geçerli olmak üzere güncellemeler olmuştur. Kullandığı kredi; % 7,5 olanlar % 17, % 8,5 olanlar % 18, % 9,5 olanlar % 21, % 12,5 olanlar % 24, % 15 olanlar % 24, % 17,5 olanlar % 25, % 20 olanlar % 26, % 22,5 olanlar % 27, % 24 olanlar % 28, % 25 olanlar da % 29, olmak üzere, taksitlerini geriye dönük olarak ödeyeceklerdir.’ Bu mesaj, zaten can çekişen esnafa ölümcül bir darbe daha vurmuştur. Sabit faiz oranı ve sabit ödemelerle alınan bu kredilere, ilave olarak yüzde 10 daha eklenerek geriye dönük olarak uygulanması, tek kelimeyle vicdansızlıktır. İnsanlar, hesabını kitabını yapmış, kredileri alıp kullanmışlar, şimdi siz “şartlar değişti” diyerek faiz oranlarını geriye dönük arttırıyorsunuz! Bu kararınızın her bir taksitte yaklaşık olarak 5 bin ila 10 bin TL arasında esnafa ekstra yük getirdiğinin farkında mısınız? Kimse kusura bakmasın; Bu durum sadece vicdana değil, hiçbir ahlaki değere de sığmaz! Esnafın devletine güvenmesi suç mu? Yanlış hesap Bağdat’tan döner! Bu adaletsiz uygulamayı derhal iptal edin!”