Bu geçiş, CHP'nin meclis üye sayısını artırarak belediye meclisinde üstünlük elde etmesine olanak sağladı.

Kozan Belediye Meclisi'nin Nisan ayı ilk toplantısı, Belediye Başkanı Mustafa Atlı başkanlığında gerçekleştirildi. Mecliste, seçimlerden sonra oluşan tablo 14 Cumhur İttifakı, 4 İYİ Parti, 8 CHP ve 5 BBP üyesinden oluşuyordu. Ancak İYİ Partili ve BBP'li meclis üyelerinin CHP'ye geçmesiyle birlikte, CHP'nin meclisteki üye sayısı 17'ye yükseldi.

31 Mart tarihinde yapılan yerel seçimlerde Cumhur İttifakı adayı Mustafa Atlı, MHP'den Belediye Başkanı seçilmişti. Atlı ve diğer meclis üyeleri kısa süre önce mazbatalarını almıştı. İYİ Parti ve BBP'den seçilen meclis üyelerinin CHP'ye katılması, Kozan Belediye Meclisi'nin siyasi dengesini değiştirmiş oldu. MHP ve AK Parti'den ise belediye başkanı da dahil olmak üzere toplamda 15 meclis üyesi bulunuyor.

Kaynak : PHA