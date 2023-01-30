Adıyaman’da, şehir genelinde sürdürülen ‘Daha Yeşil Bir Adıyaman’ çalışmaları parklarda da devam ediyor. Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri son olarak, Karapınar ve Yeni Sanayi Mahallesi sınırında bulunan, Akkonutlar Kavşağı civarında yapımı devam eden Koru Park’ta ağaç dikimine başladı.

Gerçekleştirilen ağaç dikim çalışmaları hakkında bilgi veren belediye yetkilileri, yaklaşık 30 bin m²’lik alana yapılacak ve içerisinde kamelyalar, yürüyüş-bisiklet yolu, çocuk oyun grupları ile fitness-spor alanlarının bulunacağı ve 3’te 2’si ağaçlarla kaplı olacak Koru Park’ta ağaç dikimine başladık. “Daha yeşil bir Adıyaman için şehrin birçok noktasında gerçekleştirdiğimiz ağaçlandırma çalışmaları sürdürüyoruz. Parktaki ağaç dikme çalışmalarımızı kısa süre içerisinde tamamlayacağız” şeklinde konuştu.

