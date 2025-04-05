Alınan bilgiye göre olay, ilçede Yeşilkaynak Mahallesi’nde meydana geldi.

Hayvan Pazarı yakınlarında sokakta oyun oynadığı esnada yanına yaklaşan 6 sokak köpeği saldırısına uğrayan Murat Canpolat’ı görenlerin yardımıyla kurtarıldı. Kol ve bacaklarından yaralanan Canpolat, ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla hastaneye götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Canpolat’ın sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak : PHA