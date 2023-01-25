Alınan bilgiye göre olay, ilçeye bağlı Mülk Köyü’nde meydana geldi.

Akraba ziyaretine giden Emir Saray köyde arkadaşlarıyla oyun oynadığı esnada yanına gelen 2 köpeğin saldırısına uğradı. Olayı fark eden yakınları küçük çocuğu köpeğin saldırısından kurtararak durumu sağlık görevlilerinden yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi yapılan Emir Saray, Kahta Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan Saray'ın sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.

"Başıboş köpeklere bir çare bulunması gerekiyor"

Yetkililerin sokak köpekleri için acilen bir çözüm bulmaları gerektiğini ifade eden çocuğun babası Yusuf Saray ise,"Çocuğumu okulların tatil olması sebebiyle köydeki akrabalarıma ziyarete göndermiştim. Köyde oyun oynarken iki tane sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Saldırıda kolundan, belinden ve kalçasından yara aldı. Ambulansla hemen hastaneye yetiştirdik. Oğlum çok korktu. Başıboş köpeklere bir çare bulunması gerekiyor. Bu böyle olmaz. Yetkililer mutlaka bir çözüm bulmalı" dedi.

