Bienal kapsamında sahne alan Anadolu Ateşi Dans Topluluğu, sergilediği görsel şovlar, Anadolu'nun eşsiz ezgileriyle harmanlanmış halk oyunları ve dikkat çekici kostümleriyle büyük beğeni topladı. Adıyamanlı sanatçı Nurettin Rençber de seslendirdiği eserlerle etkinliğe renk kattı.

Vali Dr. Osman Varol, etkinliğe katkı sunan Anadolu Ateşi Dans Topluluğu Sanat Yönetmeni Mustafa Erdoğan ve Sanatçı Nurettin Rençber’e teşekkür ederek, kendilerine çiçek takdim etti. Vali Varol, etkinliğin Adıyaman için önemli bir moral kaynağı olduğunu belirterek, sanata ve sanatçılara desteğini vurguladı.

Kaynak : PHA