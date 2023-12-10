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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bölücü Terör Örgütü(BTÖ) mensubu teröristlerin kırsalda kış aylarında eylem yapmak amacıyla 12 ilde mağara ve sığınaklara sakladıkları çeşitli silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik gerçekleştirilen “Kahramanlar-33” operasyonlarında 78 barınma alanının imha edildiği duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Şırnak, Siirt, Diyarbakır, Mardin, Tunceli, Hakkari, Bingöl, Bitlis, Van, Ağrı, Erzurum ve Gümüşhane’de Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığının koordinesinde, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Komando, Güvenlik Korucuları ve J-SİHA ile birlikte ATAK helikopterlerinin katılımıyla Kahramanlar-33 operasyonu düzenlendiğini belirtti.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1733715808147079657

Kahramanlar-33 operasyonları kapsamında 29 adet Roketatar anti-tank mühimmatı, 5 adet obüs mühimmatı, 1 adet 155 mm’lik top mühimmatı, 1 adet AT-4 tanksavar, 1 adet RPG-7 roketatar, 120 kg bomba yapımında kullanılan amonyum nitrat patlayıcı madde ele geçirildiğini duyuran Bakan Yerlikaya, "Kahraman Jandarmalarımızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek" ifadelerini kullandı.