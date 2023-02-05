Uzman Psikolog Hilal Savaş, kış depresyonu belirtilerinin sonbahar ve kış aylarında ortaya çıkıp, ilkbahar ve yaz aylarında ise yok olduğunu söyledi.

Kış depresyonu yaşayan bireylerde enerji kaybı ve olumsuz duygulanım gibi tipik belirtiler görüldüğünü ifade eden Savaş, “Kış depresyonu her yaştan bireyde görülmekle birlikte ilk şikâyetin ortaya çıkma yaşı genç erişkin yaşlardır. Kış depresyonu da diğer depresyon biçimleri gibi kadınlarda, erkeklere oranla 2 kat daha sık görülmektedir. Ayrıca bipolar bozukluk gibi bazı psikolojik rahatsızlıkları yaşayan bireylerin depresyon şikâyeti, mevsimsel olarak çok fazla değişebildiği için kış depresyonu yaşama ihtimalleri de daha yüksektir. Kış depresyonu yaşayan bireylerde iştah kaybı veya artışı, uykuda azalma veya artma, isteksizlik, ümitsizlik, yorgunluk, sinirlilik, ölüm ve intihar üzerine yoğunlaşan düşünceler gibi çeşitli semptomlar ortaya çıkabilir” diye konuştu.

“D vitamini kış depresyonu semptomlarına karşı koruyucu bir faktör”

Kış depresyonunun kaynağında aile geçmişinin ve kişilik özelliklerinin yanı sıra gün ışığının insan biyolojisine etkisinin vurgulandığını kaydeden Savaş, şunları söyledi:

“Sonbahar ve kış aylarında gündüzlerin kısalması, gün ışığındaki azalmalar ve uzun karanlık saatler bireylerin salgıladığı melatonin hormonunun artışına ve serotonin hormonunun azalmasına sebep olabilmektedir. Bu hormonlardaki artış ve azalmalar depresyonun oluşması için gerekli biyolojik etkileri ortaya koyabilir çünkü serotonin ve melatonin bireylerde uyku ve uyanıklık döngüsünün, enerjinin ve ruh halinin düzenlenmesinde yardımcı bir rol oynamaktadır. Bu kapsamda yapılan bilimsel araştırmalar gün ışığı sayesinde vücutta depolanan D vitamininin kış depresyonu semptomları için koruyucu bir faktör olabileceğini göstermiştir.”

“Parlak ışık tedavisi”

Psikolog Savaş, sabah erken saatlerde uygulanan parlak ışık tedavisinin kış depresyonunun üstesinden gelmede etkili olabileceğini söyleyerek, tedavide medikal tedavi ile birlikte ilerleyen psikoterapinin de önemli olduğunu belirtti. Savaş,“Kış depresyonu yaşadığınızı düşünüyorsanız egzersiz, spor ve yakın çevreniz ile görüşmek gibi açık alan aktivitelerini artırabilirsiniz. Bunların haricinde kış mevsimi yeni bir hobi edinmek için en uygun zaman olabilir. İşten gelip çok sevdiğiniz bir şeyi yapmanın heyecanını yaşayabilirsiniz. Bu sayede kendinizi daha iyi hissederek, bu dönemi daha huzurlu geçirebilirsiniz” şeklide konuştu.