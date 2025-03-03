Alınan bilgiye göre kaza, Erdemoğlu Mahallesi’nde meydana geldi. Mustafa Emre idaresindeki 02 DV 649 plakalı otomobil kırmızı ışıkta beklediği esnada aynı yönden gelen sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil çarparak kaçtı. Işıkta bekleyen otomobil çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücüsü Mustafa Emre ile otomobildeki 7 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Polis ekipleri kazanın ardından olay yerinden kaçan otomobil sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak : PHA