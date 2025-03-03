ATSO Başkanı Mehmet Torunoğlu tarafından karşılanan Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın’a

AK Parti İl Başkan Yardımcısı, ATSO Meclis üyesi Mustafa Ünsal ve Merkez İlçe Başkanı Mehmet Fatih Olgun eşlik etti.

Ziyarette devam eden ve yeni projeler üzerine istişare edilirken ATSO Başkanı Mehmet Torunoğlu, iş dünyasının sorunlarını Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın’a aktardı.

ATSO’dan övgüyle bahseden Bakan Yardımcısı Aydın; “Ticaret ve Sanayi Odamız Adıyaman’ın can damarı STK’larımızdandır, temel yapı taşıdır. Yani ekonomik döngüyü sağlayan bir kurumdur. Her platformda uğradığımız mekânlardan birisi Adıyaman için güzel hizmetlere vesile olan bir kuruluş. Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız Mehmet Torunoğlu ve yönetimiyle birlikte Adıyaman’ı ve Adıyaman’a olan yatırımları konuşacağız” dedi.

Özellikle, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak depremin ilk anından itibaren depremin etkilerini minimize ederek ekonomik hayata tesir edeceğini düşünerek önlemler almaya çalıştık” diyen Bakan Yardımcısı Aydın, “Bu manada gerçekten ilk andan itibaren ciddi tedbirler aldık. Deprem illerinde işten çıkarmalarını sonlandırmıştık. İşveren ve işçi alacaklarının ertelenmesi ve sağlık harcamalarındaki katılım payının durdurduk. Kısa Çalışma Ödeneğiyle ilgili ciddi gelişmeler oldu. Deprem bölgesinde yaklaşık 110 bin vatandaşımıza toplamda 1 milyar lira ödeme yaptık. 82 bin vatandaşımıza 696 milyon lira nakdi ücret desteği deprem bölgesine mahsus olarak ödedik. Toplum yararına programlar kapsamında 6 milyar 935 milyon bir harcama yapıldı. Kamu görevlilerine ilişkin ilave tazminatlar ödendi. Gerek İŞKUR marifetiyle gerek SGK başta olmak üzere bakanlığımızın diğer birimlerinin de desteğini alarak yapılabilecek ne varsa Sayın bakanımız Vedat Işıkhan başta olmak üzere özellikle Cumhurbaşkanımızın güçlü iradesiyle depremden etkilenen tüm vatandaşlarımızı rahatlatma gayreti içerisinde olduk. Ben ATSO Başkanımız Mehmet Torunoğlu ve tüm yönetimine başarılar diliyorum”

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden ATSO Başkanı Mehmet Torunoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın’ın desteklerini her zaman yanlarında gördüklerini belirterek; “Bakan Yardımcımız Ahmet Aydın ilimiz için bir değerdir. Kendisi çalışmalarımızda bizlere destek olmakta. Bakan Yardımcılığı görevini de başarıyla yürütmekte. Bizlerde Ticaret ve Sanayi Odası olarak ilimiz ve üyelerimize yönelik projeler geliştiriyoruz. Bu manada devam eden iki projemiz mevcut. Ayrıca şehrimizin sanayisinin gelişmesi ve yeni yatırımlar için ihtiyaç duyulan Kuyulu Organize Sanayi Bölgesinde çalışmalarımız devam ediyor. Kuyulu OSB 4 bin 300 dönümlük bir arazi üzerine kuruldu. Burada yeşil OSB sloganıyla yola çıktık. 2026’dan sonra uygulanacak olan yeşil mutabakata uygun işletmelerin yer alabileceği Organize Sanayi Bölgesinde bulunan fabrikaların atıklarını yine mevcut OSB'de bulunan geri dönüşüm tesislerinde değerlendirilebileceği, sağlık koruma bantlarının, güneş enerji santrallerinde olduğu, çevreci, yine yağmur suyunun tekrar sulamada kullanabileceğimiz şekilde düzenlemeye çalışıyoruz. Bunun da örneği zaten Türkiye'de iki tane var. İnşallah biz de üçüncü olacağız. Sizlerin de desteğiyle üyelerimizin sorunlarını en aza indirmek için çalışıyoruz Ziyaretiniz nedeniyle sizlere teşekkür ediyorum” dedi.

Kaynak : PHA