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DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ise, tam bağımsız Türkiye idealine olan bağlılıkla çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, 14 Mayıs'ı bir önceki seçimlerden ayıran en önemli özelliğin küresel emperyalist yapılarla kadim Türk devleti arasındaki seçim olduğunun unutulmaması gerektiğini kaydetti. Kılıçdaroğlu'na nezaketten ötürü başarılar diledi.

Mustafa Sarıgül,"Kılıçdaroğlu, Türkiye'yi parlamenter sisteme geçirecek adaydır" açıklamasını yaparken, Kılıçdaroğlu ise "Halil İbrahim Sofrası'nı büyütmek zorundayız" mesajı verdi.

Türkiye Değişim Partisi Genel Merkezi'nde yapılan görüşmede, Sarıgül, Kılıçdaroğlu'na destek verdiklerini söyledi.

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