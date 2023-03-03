CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in açıklamaların ardından yaptığı paylaşımda 'beraberlik' mesajı vererek, 'birleştirmeye devam edeceğim' dedi.

'Sofra' ve 'Erdoğan' vurgusu yapan Kılıçdaroğlu, "Bu sofrada siyasi oyunların, nezaketsizliğin, Erdoğan dilinin yerinin olmaması gerektirdi. Bu sofraya oturanlar böyle oturdu, kalkan da ancak bu sebepten kalkacaktır." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, "Halkımız kaygılanmasın. Biz her şekilde Erdoğan'ı da Erdoğan'ın propaganda makinasını da yeneriz, yeneceğiz, emin olun yeneceğiz!" dedi.

https://twitter.com/kilicdarogluk/status/1631684714619715585

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