CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Lozan Antlaşması'nın 100. yıl dönümünde, bu büyük başarıya imza atan, Türkiye'nin bütün kahramanlarına, devletin bütün yöneticilerine, başta Atatürk ve İsmet İnönü olmak üzere bugün dünyada bulunmayan herkese şükran borçlu olduklarını söyledi.

İsmet İnönü'nün, iktidarı muhalefete devrettiği zaman Merkez Bankasının kasasında 122 ton altın bulunduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Bugün aradan 100 yıl geçmesine karşın devleti yönetenlerin kapı kapı gezip para dilendikleri bir ortamı yaşıyoruz. 100 yıl önce hangi mücadeleyi verdik, 100 yıl sonra hangi noktadayız?" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, 24 Temmuz'un basında sansürün kaldırılışının 115. yıl dönümü olduğunu ancak bugün hapishanelerde gazetecilerin bulunduğunu belirterek, gazeteci Merdan Yanardağ'ın da tutuklu olduğunu anımsattı.

https://youtu.be/iT4HqNuFdHc

Türkiye'de haziran ayında bütçe açığı verildiğini dile getiren Kılıçdaroğlu, hükümetin tabloyu değiştirmek için yeni vergi artışı ve zamlar getirdiğini kaydetti.

Saygın bir yatırım kuruluşunun yaptığı hesaplamaya göre zamlar ve ek vergilerden gelecek tutarın 265 milyar lira olduğunu söylediğini ileri süren Kılıçdaroğlu, "Oysa Mayıs ayından Haziran'a devletin borcu tam 900 milyar lira arttı. Artık devletin yönetilmediğini hepimiz biliyoruz. Mısır'daki sağır sultan da biliyor. Bize borç para vermek isteyenler de bu gerçeği biliyor. Hiç kimse parasını çöpe atar mı, parasının batmasını ister mi? O nedenle diyor ki 'limanları vereceksin, arsa-arazileri vereceksin, karlı fabrikaları ben çalıştıracağım, o zaman borç veririm' diyor. Bu, devleti yönetememenin gerçek bir tablosudur. Açıkça ifade etmek gerekirse akaryakıt zamları vatandaşın cebinden çalınan paradır. O nedenle biz yapılan uygulamayı bir ekonomik soykırım olarak tanımlıyoruz. Bir avuç kişiyi zengin etmek, 85 milyonu bir avuç kişiye hizmet eder hale getirmek kabul edeceğimiz bir olay değildir. 85 milyonu siz perişan ediyorsunuz, zamlarla ve vergilerle" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, ekonomik tedbirler kapsamında saray harcamaları için bir israf genelgesi olmadığını; sarayda her şeyin mükemmel olduğunu iddia etti.

Türkiye'deki tüm sorunların temelinde adaletsizliğin yattığını anlatan Kılıçdaroğlu, adaletin mahkemeler tarafından dağıtıldığını öne sürerek, "Yargının çürüdüğünü" savundu. Kılıçdaroğlu, "Vicdanı, ahlakı, erdemi, namusu olan herkese soruyorum; bu kadar büyük bir olayı 21. yüzyıl Türkiye'sinde nasıl görmezden gelebiliriz? Yargının çürüdüğünü bu kadar somut anlatan başka bir örnek var mı? Bunlar bedava mı yapılıyor? Eğer rüşvet yargıya kadar gittiyse, Hakimler Savcılar Kurulu bütün hukuksuzlukların, adaletsizliklerin kaynağı haline geldiyse Türkiye'de hiçbir şey düzelmez. Ne ekonomi, ne ahlak, ne erdem... Çürüme sarayda. Neron Roma'yı yaktı, Erdoğan Türkiye'yi yakıyor." dedi.