Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'la kameralar karşısına geçti ve seçimi kazanmaları durumunda iki isime verilecek görevleri açıkladı.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından "Yiğitlerim" notuyla paylaştığı videoda "Sevgili milletim, bugün size Cumhurbaşkanı yardımcılarımla sesleniyorum..." dedi ve şöyle devam etti:

https://twitter.com/kilicdarogluk/status/1650212929231536128

"Ekrem başkanım solumda, Mansur başkanım da sağımda. Son günlerde olan olayları lütfen artık boşverelim. Biz işimize bakıyoruz, siz bakmayın onlara. Bu ülkenin gündemi provokasyonlar olamaz.

Türkiye'yi afetlere hazırlamak ve kentlerimizin dirençliliğini artırmak istiyorum. Bu görevi en iyi kim yapar? Tabii Ekrem başkan yapar. İstanbul'da ve dünya tarihinde 10 metroyu aynı anda yapan bir kişi var, bu görevi ona vereceğiz. Bu berbat şehirleşmeyi bitirecek olan yiğit odur. Yani Ekrem başkandır.

Gündemimizdeki diğer konu ne? Sosyal politikalar. Hani ekonomisini hızla güçlendirmemiz gerekiyor. Aile Destekleri Sigortası'ndan kadın istihdamına kadar yoksullukla mücadelede yapacak çok çok işimiz var. Bunun yanında Türkiye'yi geliştirecek, güçlendirecek, teknolojik atılımları, tarımsal kalkınmayı hayata geçirmemiz lazım. Bu görevi hangi yiğit yapar? E doğal olarak onu da Mansur başkanımız yapar."

Daha sonra söz alan Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş ise Kılıçdaroğlu'na "Sayın Cumhurbaşkanım" diye hitap etti.

Kılıçdaroğlu videonun sonunda, "Mesafeyi kapatmak için çok çalışacağız. Hadi başkanlarım bismillah diyoruz" ifadelerini kullandı.