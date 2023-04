Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yardımcıları İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte Ardahan’ı ziyaret etti.

Yağmura rağmen Kongre Caddesi’ni dolduran Ardahanlılar, 3 lidere sevgi gösterilerinde bulundu.

KILIÇDAROĞLU: “HAKKI DA HUKUKU DA ADALETİ DE MUTLAKA GETİRECEĞİM”

Konuşma yapacağı platforma, “Hak, hukuk, adalet” sloganıyla gelen Kılıçdaroğlu, “Hiç endişe etmeyin. Ardahan, sen her şeyinle ayağa kalktığın sürece, bu ülkeye hakkı da hukuku da adaleti de mutlaka getireceğim. Adalet sadece Ardahan'a değil, adalet Türkiye coğrafyasına girecek. Adaleti sadece mahkeme salonlarında değil, adaleti yolda, adaleti tarlada, fabrikada, her yerde adaleti arayacağız. Çalışan için de adalet, ev kadını için de adalet. Sınava girenler için de adalet, her şey için adalet. Çünkü, Yüce Yaradan, dünyayı adalet üzerine inşa etti. Adaleti ya getireceğiz ya getireceğiz” dedi. Cumhurbaşkanı yardımcıları İmamoğlu ve Yavaş ile birlikte bütün Türkiye'ye hizmet vereceklerini vurgulayan Kılıçdaroğlu, “Hiçbir ayrımcılık yapmayacağız. Bizim kitabımızda ayrımcılık yoktur. İnsan, insandır ve başımızın üstünde yeri vardır. Herkese hizmet edeceğiz. Onlar gibi yapmayacağız” diye konuştu. İBB’nin destekleriyle Ardahan’a otobüs terminali kazandırıldığını hatırlatan Kılıçdaroğlu, “Belediyenin bütün araçları kiralıktı. Dünyanın parasını ödüyorlardı. Şimdi belediyemizin araçları var mı? Var. Hiçbirisi kiralık değil. Demek ki parayı yerinde kullanırsanız, demek ki kul hakkı yemezseniz, demek ki halka hizmeti Hakk'a hizmet gibi görürseniz, Ardahan'ı da kalkındırırsınız, Türkiye'yi de kalkındırırsınız. Bunu yapacağız” ifadelerini kulandı.

“KİMSE KİMSEYE MUHTAÇ OLMAYACAK”

Gençlere, kadınlara ve çocuklara yönelik projelerinden söz eden Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

“Allah nasip ederse, hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği, her evde huzurun, her evde bereketin olduğu bir düzeni getireceğiz. Kimse kimseye muhtaç olmayacak. Ve her kadının sosyal güvencesinin temeli, aktörü, devletin kendisi olacak. Devlet, yanınızda olacak. Devlet sizi birilerine muhtaç etmeyecek. Bunu da bilmenizi isterim. Dışarıdan et getiriyorlar. Dışarıdan canlı hayvan getiriyorlar. Dışarıdan arpa getiriyorlar. Dışarıdan yulaf getiriyorlar. Dışarıdan mısır getiriyorlar. Dışarıdan ne geliyorsa getiriyorlar. Allah aşkına, bu ülkenin ovaları yok mu? Tarlaları yok mu? Çalışan insanları yok mu? Hepsi var. Onlar beşli çetelere çalışıyorlar. Ben halka çalışacağım. Beşli çete deyince; onlara milyar dolarları aktardılar. 418 milyar dolar aktardılar. 418 milyar doları söke söke alacağım ve Ankara’ya getireceğim. Sanıyorlar ki ‘Biz dışarıya para getirdik, kimse bunu görmez.’ Bay Kemal görür ve o paraların tamamını getirir, bu millete verir. Ben sizden bir şey istiyorum. Sandığa giderken elinizi vicdanınıza koyun ve oyu öyle kullanın. Kul hakkı yiyene oy vermeyin.”

“BÜTÜN KÖYLERDE BİR VETERİNER VE ÖĞRETMEN OLACAK”

Alanda bulunan pankartlarda yazanlara kayıtsız kalmayan Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Hiç endişe etmeyin. Doğu Ekspresi’nin son durağı Ardahan olacak, göreceksiniz. Staj mağdurlarının sorunlarını biliyorum. Onu da çözeceğim hiç endişe etmeyin. Cumhuriyet’in 100’ncü yılında yüz bin öğretmenin atamasını yapacağız, endişe etmeyin. Köy okullarının tamamını açacağım. Yolumuz uzun gençler. Söz gençler, sizinle beraberim. Hiç endişe etmeyin. Ardahan söz; Sahra Tüneli gelecek. Ardahan söz; çiftçi kazanacak, üretici kazanacak. Bütün köylerde bir veteriner ve öğretmen olacak. Veteriner, hayvanlarınızın aşısını hiçbir ücret almadan yapacak. Tek görevim; bu ülkeye huzurun gelmesi, bu ülkeye bereketin gelmesi. Diyorlar ki ‘Efendim işte bunlar geldi, parayı nereden bulacak?’ Para var. Türkiye zengin bir ülke. Türkiye güçlü bir ülke. Yeter ki kaynakları doğru dürüst harcansın. Erzurum'dan başlayıp Kars, Ardahan, Iğdır bütün bu bölgeyi, özel ekonomi bölgesi ilan edeceğiz. Bu bölge, tarım ve hayvancılık bölgesi olacak ve bu bölgede tarım ve hayvancılığa dayalı büyük bir sanayi entegre tesisleri kurulacak. Ve bu bölge, Kafkasların ve Ortadoğu'nun yıllık et ihtiyacını karşılayacak. Bu bölgenin, yani Kafkasların ve Ortadoğu'nun yıllık et ihtiyacı 25 milyar dolar. 25 milyar dolarlık bir pazarın en güçlü aktörü olacağız. Bunu planladık. Özel ekonomi bölgesi olarak yaptığımızda göreceksiniz bu bölgenin nasıl büyüdüğünü, nasıl kalkındığını. Sadece bu bölgeyi, Kafkasları ve Ortadoğu'yu değil, Avrupa'yı da nasıl beslediğini göreceksiniz. Ve bu bölgede kişi başına gelirin nasıl arttığını, bu bölgede insanların nasıl huzur içinde çalıştığını göreceksiniz. “