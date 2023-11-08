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CHP'de 38. Olağan Kurultay'da Genel Başkan seçilen Özgür Özel, devir teslim töreni ile CHP’nin 8'inci Genel Başkanı olarak görevine resmen başladı.

CHP'nin yeni Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'ndan görevi devraldı.

CHP Genel Başkanı Özel, devir teslim töreni için CHP Genel Merkeze gelen 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu kapıda karşıladı.

Özel, saat 16.00'da TBMM'deki makam odasında mazbatasını CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'dan aldı.

KILIÇDAROĞLU'NDAN ÖZEL'E ÖĞÜTLER...

Genel Başkanlığın makam odasında yaklaşık bir saat süren görüşmede, 7. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisine öğütlerde bulunduğunu, bir genel başkanın dikkat etmesi gereken hususları aktardığını ifade eden Genel Başkan Özgür Özel, aklının en nadide yerinde bu öğütleri saklayacağını söyledi. Özel, Kılıçdaroğlu'nun 13 yıllık süreçte en zor şartlarda ve milleti için canını ortaya koyduğunu söyledi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında da, "Türkiye siyaset tarihinin çok zor bir döneminde görev üstlenen ve hepimize çok büyük emeği geçen Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'ndan; Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emaneti olan koltuğu büyük bir onurla devraldım" ifadelerini kullanarak güne ilişkin fotoğraflara yer verdi.

https://twitter.com/eczozgurozel/status/1722282247561040264

Kılıçdaroğlu, yaklaşık bir saatlik bir devir teslim süreci sonrasında görevi devredip çiçeklerle geldiği genel merkezden beyaz çiçeklerle ayrıldı.