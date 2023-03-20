CHP ve HDP heyetleri TBMM'de bir araya geldi. Görüşme sonrası açıklama yapan taraflar, Kürt sorunu dahil tüm sorunların çözümünün adresinin TBMM olduğuna dikkati çekerek, parti kapatmanın doğru olmayacağına vurgu yaptılar.ANKARA (İGFA) - 18 Mart Cumartesi günü yapılacak olan ve daha sonra ertelenen görüşme bugün gerçekleşti.

HDP, CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet, Eş Genel Başkanlar Pervin Buldan ve Mithat Sancar’ı TBMM’deki makamlarında ziyaret etti.

Görüşme sonrasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, "Biz birlikten, beraberlikten yanayız... Kürt sorunu dahil bütün sorunların çözüm adresi TBMM'dir" dedi.

Yaklaşık bir saat süren görüşmede ele alınan konulara değinen Kemal Kılıçdaroğlu şunları kaydetti:

https://twitter.com/kilicdarogluk/status/1637757686610554881

Bağımsız ve tarafsız yargının mutlaka olması gerektiği ile hukuk devleti, temel hak ve hürriyetlerin korunması ortak talep olarak dillendirildiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, "Yerel yönetimler üzerinde duruldu. Kayyum atamalarını doğru bulmadığımızı ifade ettik, seçimle gelen seçimle gider, demokrasinin temel kuralıdır bu. Çevre ve iklim değişikliği konusundaki duyarlılıkları da paylaştık" dedi.

"PARTİ KAPATMAK DOĞRU DEĞİL"

Parti kapatmanın doğru olmadığını belirten Kılıçdaroğlu, "Bugüne dek kapatılan partiler yeni adlarla halkın desteğini almaya devam etmiştir. Kadına yönelik şiddet konusunda toplumun duyarlılığı var, şiddetin mutlaka sonlandırılması lazım. Bu konuda tavır almak lazım... Tüm dezavantajlı grupların haklarının teslim edilmesi, özgürce yaşamalarının yolunun açılması gerekir" dedi.

"Kürt sorunu dahil tüm sorunların çözümünün adresi TBMM'dir" diyen Kılıçdaroğlu, "Bu ülkeye demokrasiyi ya getireceğiz ya getireceğiz! Bu işin ortası yok, kavga yok! Özgürce tartışacağız. Anlaşamazsak bir daha oturacağız, bir daha konuşacağız. Bu ülkenin saygın insanları var. Siyaset tek başına kurum değildir, gücünü toplumdan, kanaat önderlerinden, bilgelerinden alır. O destekle sorunların tamamını çözebiliriz" diye konuştu.

"TÜRKİYE'NİN EN TEMEL SORUNLARINI KONUŞTUK"

Eş Genel Başkanlar ise, görüşmede Türkiye'nin en temel sorunlarını konuştuklarını belirterek, beklentileri konuştuklarını ve dolayısıyla bu beklentiler doğrultusunda Kılıçdaroğlu'na teşekkür etti. Kürt sorunun TBMM çatısı altında çözümünden yana olduklarını göstermek amacıyla TBMM'de yaptıklarını belirtrn eş genel başkanlar, ittifaka yönelik de ilerleyen günlerde detaylı açıklama yapılacağını kaydetti.