CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın 13. Cumhurbaşkanı ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında son kez kürsüden seslendi.

TBMM'deki grup toplantısında Kılıçdaroğlu'nun arkasına Türk bayrağı asıldı.

Konuşmasını kısa tutacağını açıklayan Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nın genel başkanlarını da tek tek ismini zikretti.

"Tüm yaşanmışlıkları arkada bırakarak bu kürsüye veda etmek kolay olmuyor" diyen Kılıçdaroğlu, "Bu kürsü benim evim, sizler de benim yol arkadaşlarımsınız. Size son kez bu kürsüden bakmak istiyorum" dedi.

Bay Kemal'in yol arkadaşı olmak zor olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, "Bay Kemal'in yol arkadaşı ıstıraplıdır, uzun ve incedir. Tehlikelerle doludur. Başınıza her an her şey gelebilir. Bay Kemal'in parası pulu da yoktu, sarayı da yoktur. Hakkında her türlü algı yapılmıştır. Sizler Bay Kemal'le yürümeye karar verdiniz. Sizin bu tercihinizi yüreğime yazdım. Bay Kemal'in sizler gibi gerçek dostları vardır. Siz Hak, dost bilirsiniz. Hepinizi yürekten kutluyorum. Başınızı hep dik tuttunuz. Karanlığın üzerinizi kaplamasına izin vermediniz. Zalimlerin tahtlarını yıkmaya çok yakınız. Sizin gibi yol arkadaşları olduğu için onur duyuyorum" dedi.

"MERAL HANIM MERTTİR

"Umutluyum be dostlar gerçekten umutluyum" diyen Kılıçdaroğlu, "Yelkenlerimizi hareket ettirecek rüzgarları düşünüyorum. Bu deliliği hep birlikte yapacağız. İYİ Parti'nin Sayın Genel Başkanı Meral Akşener ile yapacağız. Çünkü Meral Hanım merttir, büyük mücadeleler veriyor. Ana kucağını da çok iyi bilir yeri geldi mi masaya vurmasını da çok iyi bilir. Gelecek Partisi'nin sayın Genel Başkanı Davutoğlu ile bitireceğiz bu deliliği. Ahmet Bey'in güçlü bir entelektüel birikimi var. O bu süreci toparlayanların başında gelir. Yeniden yolumuza döndük, günlerdir uyumuyor bu lider. Bilin, onu yakından tanıyın. O da çorbada tuzu olan çok değerli bir insan. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile bitireceğiz. Bu genç lider ile Türkiye'nin perişanlığına son vereceğiz. Bu ülke için alın terini beraber dökeceğiz. Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Bey ile de bu deliliğe son vereceğiz. Menderes ve Demirel'in gençliği vardır onun yüzünde de yüreğinde de. Yürekli, cesur ve genç bir liderdir" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, ittifak partilerinin genel başkanlarının yanı sıra 'evladım' olarak tanımladığı Ekrem İmamoğlu ve "omuz omuza birlikte mücadele ettiğimiz" dediğimiz Mansur Yavaş ile birlikte aşacaklarını söyledi.

Konuşmasını kısa tutan Kılıçdaroğlu, "Hakkınızı helal edin değerli dostlarım. Haydi Bismillah" dedi.

