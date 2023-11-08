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Kılıçdaroğlu açıklamasında, “Özgür Beyi de çağırsın, ben elini de kaldırayım’ dedim. Fakat daha Genel Kurul salonuna gitmeden @ekremedit diye bir Twitter hesabında farklı bir dille sanki bunu bir talimatla yapıyormuşum gibi tweet atıldı. Bu tweet hesabının Ekrem Bey’e yakın olduğu söylendi. Bu tweet çok ağrıma gitti. Yani kardeşim ben daha geliyorum konuşacağımız, ağzımızdan çıkan her şey anında sosyal medyada ve sanki bunu bir talimatla yerine getiriyormuşum gibi bir söylem. Bu beni çok rahatsız etti. Sonra gittim oraya tabi bunu diğer arkadaşlar da okumuşlar. Bir depremzede muhtar, ‘Adaylıktan çekilirsen hakkımızı helal etmiyoruz’ dedi. Öyle deyince de tabi akan sular duruyor yani. Bir insanın hakkını helal etmemesi gibi bir tabloyla karşılaşmak istemem. O kişinin sonra muhtar olduğunu öğrendim” dedi. Kılıçdaroğlu, “Sonuçta demokratik bir süreç içerisinde bir seçim gerçekleşti. Hepimizin saygıyla karşılaması lazım. Ben öneri yapacak pozisyonda değilim. Çalışmasını, geniş kitlelere ulaşmasını, CHP’yi büyütmesini isterim. Ben partimizin bir üyesi, eski genel başkanıyım. Elbette partimizin iktidar olması için herkes çaba harcıyor ben de harcayacağım” diye konuştu.

Kaynak : PHA