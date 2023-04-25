CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, soğan fiyatlarına yönelik eleştirilerine karşı hükümetin verdiği tepkilere sosyal medya hesabından göndermede bulunarak yanıt verdi.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu, soğan, cücük hakaretleri edildiğini öne sürerek, "Soğan kafalı diye paylaşım yapıyorlar. Ben neyin huzurundayım biliyor musunuz? Eskiden bunları sureti bizlerden görünenler yapardı. Makarnacı, kömürcü diye alay edilirdi fakirle fukarayla. Çok şükür onları aramızdan uzaklaştırmayı başardık. Çok zor oldu ama başardık, vallahi de billahi de. Biz halkçı olma mücadelesi verdik ve kazandık. Saraylılar ise zenginleşti. Çok zenginleşti. Artık fakirle fukarayla alay ediyorlar. Soğan, peynir, yağ onlar için komik şeyler. Allah’ımıza şükürler olsun ki, biz değiştik" ifadelerini kullandı.