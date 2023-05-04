Karapınar Mezarlığı’nın yanı başında ve yaşam alanlarının ortasında döküm sahasının olduğunu ifade eden Kenanoğlu, bu durumun yanlış olduğunu belirterek, “Deprem esnasında felaket yaşatan iktidar enkazları kaldırırken de başka bir felakete de sebep oluyor” dedi.

Yeşil Sol Parti Adıyaman Milletvekili Adayı Ali Kenanoğlu, Adıyaman Merkez’de bulunan Karapınar Mezarlığı çevresinin döküm sahası olarak kullanılmasını değerlendirdi. Döküm sahasının etrafında sadece mezarlığın olmadığını söyleyen Kenanoğlu, döküm sahasının yaşam alanlarının ortasında kaldığını ve yanı başında hemen bir okulun olduğunu ifade etti.

"Yaşam alanlarının ortasında döküm sahası"

Karapınar Mezarlığına bir defin işlemi için geldiğini söyleyen Kenanoğlu, “Mezarlığın hemen yanı başında enkaz döküm sahası var. Depremde yıkılan binaların enkazları buraya dökülüyor. Bu döküm sahası yaşam alanlarının ortasında bulunuyor hem de mezarlık olduğu için bütün gün insanlarla dolu bir alan burası. Aynı zamanda burası bir de dere yatağı. Molozlar dökülürken olduğu gibi toz duman içerisinde kalıyor etraf. Asbest dediğimiz kimyasal kalıntılar dahil olmak üzere etrafa yayılıyor” dedi.

"Yanlışların üstüne katarak devam ediyorlar"

"Molozların dökülmesi için böyle bir alanı seçmişler" diyen Kenaoğlu, sözlerini şu şekilde sonlandırdı: "Bizim itirazımız da tam da buna. yaşam alanlarının ortasına insanların yoğun olarak geldiği yerlere dökümlerin yapılmasının yanlış olduğunu ifade ediyoruz. Tam da yanlışın ortasındayız. Bütün yanlışlar üstüne katarak devam ediyor. Deprem esnasında felaket yaşatan iktidar enkazları kaldırırken de başka bir felakete de sebep oluyor. Bunu da yerinde görmüş olduk."

Kaynak : PHA