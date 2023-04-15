Yeşil Sol Parti Adıyaman Milletvekili Adayı Ali Kenanoğlu, Adıyaman’da partililer tarafından karşılandı. Burada bir konuşma yapan Kenanoğlu, siyasal sürece ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Adıyaman’ı kaderine terk ettiler"

Adıyaman’da depremin ağır bir şekilde hissedildiğini söyleyerek sözlerine başlayan Kenanoğlu, Adıyaman’ın kaderine terk edildiğinin altını çizdi. Depremlerde yaşamı yitirenlere baş sağlığı dileyen Kenanoğlu, “ Adıyaman’da bulunan bütün canlara geçmiş olsun dileklerini iletiyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum” dedi.

"Katliamın sorumlusu ülkeyi yönetenler"

Mecliste deprem araştırma komisyonunda üye olduğunu hatırlatan Kenanoğlu, “Bu bölgede deprem olacağı bizim komisyona gelen uzmanlar tarafından anlatılıyordu. Dolayısıyla biz bu depremde yaşanan can kayıplarını cinayet olarak adlandırılıyor. Katliam olarak nitelendiriyoruz. Çünkü önlenebilir ve geleceği bilinen bir felaketti bu. Bütün bu tedbirlerin alınmamasından, gerekli hazırlıkların yapılmamasından kaynaklı olarak canlarımız yaşamlarını yitirdi. Dolayısıyla bu işin sorumluları var. Bu katliama sebep olan insanlar var, o insanlar bu ülkeyi yönetenlerdir” diye belirtti.

"Adıyaman depremde unutuldu"

Adıyaman’ın deprem sürecinde unutulduğunun altını çizen Kenanoğlu, “Depreme maruz kalmış iller arasında bile ismi geçmiyordu. Aradan günler geçtikten sonra fark ettiler. Ülkenin sınırları içerisinde bir şehirden haberleri dahi olamayacak kadar işin bilincinde değillerdi. Dolayısıyla biz mecliste tartışıyoruz. Diyorlar ki devlet birinci günden itibaren oradaydı, bunu en iyi Adıyaman halkı bilir ama bunun haricinde şunu da biliyorum enkaz altındaki insanlar bakan, vali görmek istemiyorlardı dertleri onların gelmesi değildi, dertleri enkaz altındaki canlarının yaşamlarını kurtarmak için gerekli ekipmanın gelmesiydi. Onları sağlamadığınız zaman doğal olarak orada devlet yoktu dersiniz. Valilerin gelmesi derdimize derman olacak bir şey değil” ifadelerini kullandı.

"Helallik istemeye hakkınız yok"

İktidarın deprem için gerekli tedbirleri almadığını söyleyen Kenanoğlu, bu tedbirlerin başında ise yapım öncesinde yapılması gereken denetimler olduğunu belirtti. Kenanoğlu, “Deprem sonrasında da öncelikle arama kurtarma, sonrasında da barınma, yiyecek ve hijyen ihtiyaçlarının karşılanmasıydı. Bunların hiçbirisi olmadı. Adıyaman unutuldu. Bizde diyoruz ki 14 Mayıs’ta unutulan Adıyaman bu sefer onları unutacak. Mutlaka bu işin hesabı sorulacak. Bu iş hesap sormadan olmaz. Hesap sormadığınız zaman tedbirler alınmıyor, herkes kaza, kader diyerek aslında kendi sorumluluğunu inançsal anlamda da günah işleyerek Allah’a yıkıyorlar. Bir de işin helallik isteme kısmı vardı. Kendi adıma şunu söylüyorum ben bir muhalefet milletvekili olarak benim dahi haddime değildir vatandaştan helallik istemek. sizin hiç hakkınız yok. Sizin sorumluluğunuz var” dedi.

Bu seçimin kendisi için sembolik bir anlamı olduğunu söyleyen Kenanoğlu, “ Biliyorsunuz ben Tokat doğumluyum. Amasya sancağına bağlı olan bir coğrafyadan geliyorum. 13.yy’da zalimlerin zulmüne, talancılara, yağmacılara karşı başkaldıran iki önemli şahsiyet vardı. Birisi Amasya’da baba İlyas, ikincisi de Adıyaman’da Baba İshak’tı. Birbiri ile pir mürşit ilişkileri vardı. Ve aynı anda zalimin zulmüne karşı isyana kalkmışlardı. Baba İlyas Amasya’dan yürümüştür, Baba İshak’ta Adıyaman’dan yürümüştür. Dolayısıyla bizim buraya gelmemiz, canlarla buluşmamız Baba İlyas’la baba İshak’ın buluşmasıdır. Bu tarihsel bir öneme ve sembole aittir” diye belirtti.

"3 vekil ile meclise gideceğiz"

“Diğer taraftan da pir mürşit ilişkisi içinde bulunan Hubyar Sultan’la Üryan Hızır’ın buluşmasının da tarihsel, sembolik bir anlamı var” diyen Kenanoğlu, “Biz bu buluşmayı bir bütün olarak mücadele ruhuyla birleştirerek, bütünleştirerek buradaki arkadaşlarımızın katkılarıyla mücadelesiyle buluşturarak birlikte demokrasi mücadelesinde başarıya ulaştıracağız. Şunu ifade ediyorum. Ben buraya 1 vekil olarak geldim ama 1 vekil olarak dönmek istemiyoruz. Biz buradan en az 3 arkadaşımızla parlementoya gitmek istiyoruz. Bunun için buradayız. Adıyaman’ın tarihsel olarak böyle bir potansiyeli vardır. Buna müsait bir doku vardır. Önemli olan buradaki yoldaşlarımızın dinamizmi ile emekleriyle bu dokuyu ortaya çıkarmaktır” ifadelerini kullandı.

"Yeşil Sol Parti mücadelemizin adıdır"

HDP milletvekilleri olarak seçildiklerini fakat şimdi Yeşil Sol Parti milletvekili adayı olduklarını ifade eden Kenanoğlu, “Bunu da bizlere en başta Kürt halkına ve onun yoldaşları olan toplumsal kesimlere siyaset yapma imkanının ortadan kaldırmanın bir sonucu olarak yaşıyoruz. Tabi karşımızda zalim bir iktidar var. Bu iktidar bizim her anlamda elimizi kolumuz bağlayarak bizi bir kavgaya sürüklemek istiyor. Ama biz bütün bunların karşısında elimiz kolumuz bağlanmadan, kendimize yeni yol, yöntem ve araçlar bularak bu mücadelede var olduğumuzu gösteriyoruz. O anlamıyla Yeşil Sol Parti bizim yeni mücadele hattımızdır. Mücadelemizin adıdır. Bu adla birlikte parlementoda sayısal çoğunluğu elde ederek gelecek yüzyılın demokrasi, eşitlik, özgürlük adalet noktasında bir yöne evrilmesinin mücadelesini vereceğiz. Hepimizin yolu açık olsun” şeklinde konuştu.



Kaynak : PHA