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Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde, trafik kazası sonrası tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Jandarma Uzman Çavuş Musab Hacıömer Elmas (25) Malatya'da düzenlenen törenle toprağa verildi.

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde 1 Aralık'ta iki otomobilin karıştığı trafik kazasında aralarında görevden dönen 4 jandarma personelinin de bulunduğu 6 kişi yaralanmıştı. Yaralılardan Jandarma Uzman Çavuş Musab Hacıömer Elmas, tedavi gördüğü Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tüm çabalara rağmen kurtarılamamış ve hayatını kaybetmişti.

Jandarma Uzman Çavuş Musab Hacıömer Elmas için Yeşiltepe Şehir Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Törene, Elmas'ın annesi Suzan ve babası Mehmet Elmas ile yakınlarının yanı sıra Vali Ersin Yazıcı, 2. Ordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tuncay Altuğ, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Yeşilyurt Kaymakamı Kutsal Baytak, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ercan Altın, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ile kurum amirleri, jandarma personeli katıldı.

Öğle namazı sonrası İl Müftüsü Şahin Yıldırım tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından bir süre omuzlarda taşınan Elmas'ın cenazesi gözyaşları arasında şehitlikte toprağa verildi.

Kaynak : PHA