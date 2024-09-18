Alınan bilgiye göre olay, ilçede bağlı Nakışlı köyünde meydana geldi.

Köy girişinde bulunan elektrik direğinde hareketsiz kişiyi görenler durumu jandarma ve sağlık görevlilerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından yapılan kontrolde öldüğü belirlenirken, jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemede cesedin Recep Bozdemir'e ait olduğu tespit edildi. Bekar kaynakçı ustası Recep Bozdemir'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Gerger Devlet Hastanesi morguna konuldu. Bozdemir'in kesin ölüm nedeni yapılacak olan otopsinin ardından netlik kazanacağı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.



Kaynak : PHA