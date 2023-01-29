Okul inşaatlarının son durumu hakkında yetkililerden bilgi alan Kaymakam Partal, çalışmalarını aralıksız olarak sürdüren inşaat işçilerine teşekkür etti.

İncelemeleri sonrasında açıklamada bulunan Kaymakam Partal,"Öğrencilerimizin iyi bir eğitim almaları için öğrenim gördükleri okulların kalitesinin de önemli olduğuna inanıyoruz. Eğitim yatırımlarına önem veriyoruz. Öğrencilerimizin eğitimlerini daha donanımlı ve güvenli bir ortamda gerçekleştirilmesi adına elimizden gelen yapmaya çalışacağız"dedi.