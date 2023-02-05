Alınan bilgiye göre kaza, öğle saatlerinde Erdemoğlu Mahallesi’nde meydana geldi.

Gaziantep istikametinden Besni şehir merkezine gitmekte olan Muhittin Meşe idaresindeki 27 AFU 64 plakalı otomobil, kar yağışı nedeniyle sürücünün kontrolünden çıkarak kaldırımda yürüyen yayalara çarptı. Meydana gelen kazada Fatma Küpeli, Kübra Turan, Ahmet Çakmak, Ahmet Çiçek, ve Ahmet Ünal yaralandı. Yaralılar kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Besni Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumu iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.