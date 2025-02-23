Ünlü sanatçı Sibel Can, yoğun kar yağışına rağmen Cahide Palazzo’yu hınca hınç doldurmayı başardı.İSTANBUL (İGFA) - Kar yağışının bile Sibel Can aşkını engelleyemediği gecede, şarkılar tüm gönülleri ısıtmaya yetti.

Sanatçının eşsiz yorumu ile tam bir müzik şölenine dönüşen gecede, yeni albüm ‘Drama’dan şarkılar da misafirlere en büyük sürprizler arasında yer aldı.

Şarkıları ve yorumu kadar, sahnesine gösterdiği özeni ile de bilinen ünlü sanatçı gecede Amor Gariboviç imzalı efsane bir elbise ile konserini verdi. Yeni Albümden ‘Drama’, ‘Fani’, ‘Dağlara mı Yazdın’, ‘Akbaba’ ve ‘Ninni’ şarkılarını okuyan Sibel Can’a, mekanda dev bir kadro eşlik etti. Yeni olmasına rağmen tüm yeni şarkılarda kendisine eşlik edildiğini gören ünlü sanatçı ‘Biz sanatçılar için en büyük mutluluk; yaptığımız şarkıların sizler tarafından sevilmesi. Tüm gönüllerin, ortak bir şarkıda buluşması kadar güzel bir şey olamaz. Müziğin sesi, sevginin gücü yayıldıkça yayılsın’ dedi…