Adıyaman Belediyesi, kent genelinde altyapısı tamamlanan noktalarda üstyapı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yoğun yağışların ardından havaların ısınmasıyla birlikte Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Sümerevler Mahallesinin ardından Karaali Caddesi'nde asfalt serim çalışmalarına başladı.

Yaklaşık 1 kilometre uzunluğundaki caddede yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, ekiplerden bilgi aldı ve vatandaşlarla görüşerek taleplerini dinledi.

'Karaali Caddesi'ni Halkımızın Hizmetine Sunacağız'

Çalışmalara ilişkin açıklama yapan Başkan Tutdere, altyapı ve üstyapı çalışmalarının koordineli şekilde sürdüğünü belirterek şunları söyledi:

'Adıyaman Belediyesi olarak hem ASKİM ekiplerimiz hem de Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz yoğun bir çalışmanın içerisindeler. Bugün Karaali Caddesi'ndeyiz. Daha önce bölgemizdeki ara sokaklarda ve ana arterlerde asfalt serim çalışmalarını tamamlamıştık. Bugün de yaklaşık 1 kilometre uzunluğundaki bu caddemizin asfalt serimini tamamlayarak halkımızın hizmetine sunacağız.

Altyapı çalışmaları nedeniyle yıpranan yollarımızdan dolayı vatandaşlarımızın mağduriyet yaşadığını biliyoruz. Ancak bunlar geçici sıkıntılardır. Aldığımız tedbirlerle ve yürüttüğümüz çalışmalarla bu geçici rahatsızlıkları ortadan kaldıracağız. Şehrimizin kronikleşmiş sorunlarını kalıcı şekilde çözeceğiz.'

Başkan Tutdere, 'Bu süreçte gösterdiğiniz duyarlılık ve destek için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Dayanışmayla, çalışmayla bu işlerin üstesinden geleceğiz ve Adıyaman'ımızı hak ettiği yere taşıyacağız. Bugün burada emek veren tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Birlik ve beraberlik içerisinde şehrimize hep birlikte sahip çıkacağız.' ifadelerini kullandı.

