Önceki gün başlayan kar yağışı sonrası kapanan köy ve mezra yolları ekipler tarafından devam eden aralıksız çalışmayla tekrardan açılıyor.

Kar temizlenmesi hakkında değerlendirmede bulunan Adıyaman İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Can Erdoğan,"Hafta sonu bereketli bir kar yağışı ile uyandık il özel idaresi ekibi olarak tüm ekibiyle İlçelerimizde kar manikalarımızla vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için İlimiz genelinde çalışmaları devam etmektedir bir anda çok aciliyet söz konusu olduğunda anında müdahale ediliyor greyderlerimiz kepçe büyük küçük binek araçlarımız ve tüm personellerimizle sahadayız özelikle vatandaşımızın 112 acil aradıkları takdirde hasta olduğunda anında müdahale ediliyor Valimiz Mahmut Çuhadar'ın onayıyla genel sekreterimizin sevk ve idaresiyle ve takipleriyle vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için yüksek performansla aralıksız köylerimize karla müdahale çalışmalarının devam ediyor"dedi.

