Sanatıyla geniş kitlelere ulaşan, türküleriyle hafızalara kazınan sanatçı Kahtalı Mıçe'nin vefatı, ülke genelinde gündem oldu.

Memleketi Adıyaman'ın Kahta ilçesinde binlerce kişinin katıldığı törenle toprağa verilen Kahtalı Mıçe (Mustafa Kahtalı)'nın tedavi gördüğü Antalya'da vefat etmesinin ardından başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere siyaset ve sanat dünyasının yayımladığı taziye mesajları sosyal medyada gündem oldu.

İşte, sosyal medyadaki taziye ilanlarından bazıları;

Cumhur Başkanı Recep Tayyip Erdoğan; "Halk müziğimizin usta isimlerinden, türküleriyle Anadolu’muzun ezgilerini en güzel şekilde yansıtan değerli sanatçımız Kahtalı Mıçe Mustafa Aslan’a Allah’tan rahmet diliyorum. Kıymetli sanatçımızın ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum."

CHP Genel Başkanı Özgür Özel; "Türk halk müziğinin güçlü seslerinden, Kahtalı Mıçe adıyla ünlenen, Adıyamanlı sanatçımız Mustafa Aslan’ın vefatından büyük üzüntü duydum. Kıymetli sanatçımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına, sevenlerine ve Adıyaman halkına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli; "Türk Halk Müziğinin güçlü sesi, eserleriyle ve seslenişiyle milletimizin gönül tellerini titreten, aynı zamanda Adıyaman’ın yetiştirdiği mümtaz ve müstesna sanatçılarımızın önde gelen isimlerinden birisi olan Mustafa Aslan’ın, namıdiğer Kâhtalı Mıçe’nin vefatından büyük bir üzüntü duydum. Merhum sanatçımız Kâhtalı Mıçe’ye Cenab-ı Allah’tan rahmetler niyaz ediyor; kederli ailesine, sevenlerine, bilhassa Adıyamanlı kardeşlerime sabır ve başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Rabbim Cennetiyle buluştursun, merhamet ve gufranıyla muamele etsin inşallah."

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın; "Özünü hep muhafaza ederek sanatını halk için icra etmiş, sanat dünyasının göz kamaştıran şatafatlı hayatından beri durarak, öz kültürünü en güzel şekilde temsil etmiş değerli bir sanatçı Kahtalı Mıçe ağabeyimizin cenaze törenine katılarak dualarla ebediyete uğurladık. Merhuma Allah’tan rahmet, tüm sevenlerine ve kıymetli hemşerilerimize tekrar başsağlığı diliyorum. Kabri nur, mekanı cennet olsun."

Adıyaman Valisi Osman Varol; "Adıyaman’ımızın bağrından çıkmış, sesi ve eserleriyle gönüllerde taht kuran, memleketimizin sanat dünyasındaki önemli değerlerinden Kahtalı Mıçe’yi (Mustafa Aslan) kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. İlimizin yetiştirdiği önemli değerlerden usta sanatçımıza Allah’tan rahmet, ailesine, sanat camiasına ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyoruz. Mekânı Cennet olsun."

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere; “Onu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz ancak Kahtalı Mıçe’nin adı ve mirası Adıyaman’da yaşamaya devam edecek. Kahtalı Mıçe, Adıyaman’ın en önemli kültürel değerlerinden biri. Onun sanat mirasını korumak ve adını yaşatmak için elimizden geleni yapacağız. Belediye olarak sanatçımızın adını taşıyacak kalıcı çalışmalar üzerinde duruyoruz ve bu konuda gerekli adımları atacağız. Onurlu bir yaşamın adı olan Mıçe’ye rahmet diliyorum. Adıyaman halkının ve sevenlerinin başı sağ olsun.”

Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş; "Hemşehrisi olmaktan büyük gurur duyduğumuz, kıymetli büyüğümüz Kâhtalı Mıçe'yi ebediyete uğurladık. Hepimizin hayatında derin izler bırakan ulu bir çınarı kaybetmenin tarifsiz acısını yaşıyoruz. Kâhtalı Mıçe, çok sevdiği bu toprakların hafızasında, hemşehrilerinin gönüllerinde hep yaşayacak, yanık sesi ilelebet kulaklarımızda olacak. Ruhu şad, mekânı cennet olsun."

Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç; "Adıyaman’nın yetiştirdiği büyük bir değer, halk müziğimizin güçlü sesi, ilçemizi dünyaya tanıtan gurur kaynağımız Kahtalı Mıçe’nin vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. O, sadece türkülerimizle gönüllere taht kuran bir sanatçı değil, aynı zamanda kültürel mirasımızın önemli bir taşıyıcısıydı. Onun sesiyle büyüdük, onun eserleriyle geçmişimizi hatırladık. Şimdi ise sesi ve hatıralarıyla yaşamaya devam edecek. Anadolu müziğine kattığı değerler, türkülerinin derinliği ve yüreğimize işleyen ezgileri asla unutulmayacak. Halk müziği tarihimizde bıraktığı iz, onu her zaman yaşatacaktır. Merhuma Allah’tan rahmet diliyor, ailesine, sevenlerine, tüm müzik camiasına ve hemşerilerimize sabır ve başsağlığı diliyorum. Kahtalı Mıçe, türkülerinde ve gönüllerimizde sonsuza dek yaşamaya devam edecek."

Kaynak : PHA