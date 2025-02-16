“CHP’nin Geçmişine Bakmalı”

Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, CHP’nin geçmişine atıfta bulunarak, “Çok partili hayata geçtiğimizden beri CHP’nin demokrasiye ve millet iradesine karşı siyasal eylemlerini en iyi anlatan ifade ‘Yassıada zihniyetidir’” dedi. Çelik, CHP’nin darbeci zihniyetle özdeşleştiğini belirterek, Özel’in eleştirilerine karşı şu yanıtı verdi:

"Darbeci Kenan Evren’in açıklamaları ve zalim uygulamaları 'Yassıada zihniyeti'nin kopyasıdır. Dolayısıyla Özgür Özel, demokrasiye darbe yapanları destekleyen siyasi gelenekle ilgili bilgi arıyorsa, kendi partisinin siyasi tarihine bakmalıdır. Cumhurbaşkanımız ise bu darbeci siyasi geleneğe defalarca tarihi demokrasi dersleri vermiştir. Özgür Özel, darbeci siyasi gelenekle nasıl mücadele edildiğini öğrenmek istiyorsa, Cumhurbaşkanımızın siyasi mücadelesini daha iyi anlamaya odaklanmalıdır.”

“CHP İçindeki Kavgalarla Meşgul”

CHP lideri Özgür Özel’in, iktidarın milletin gözünden düştüğüne dair sözlerine de yanıt veren Çelik, CHP içindeki hizip kavgasının Özel’in milletin sesini duymasını engellediğini söyledi. Çelik, Özel’in partisindeki iç çekişmelerle uğraştığını ve erken seçim çağrılarını bu yüzden yaptığını belirterek şunları kaydetti:

"Özgür Özel, CHP içindeki hizipler kavgasını idare etmekten vakit bulup milletimizin sesine odaklanamaz. O yüzden ‘şiir okuma’ konusunda içine düştüğü durumu, bu konuda da yaşayacağı kesindir. Özgür Özel ‘erken seçim’ diye diye sadece CHP içindeki hizipler arasında seçim sürecine hapsolmuştur."

“Hükümet Kararlılıkla Yoluna Devam Ediyor”

Ömer Çelik, açıklamasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde hükümetin Türkiye ve dünya siyasetinin tüm önemli meselelerini kararlılıkla yönettiğini vurgulayarak, “CHP, hiziplerin kavgasıyla uğraşırken Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hükümetimiz, milletimizin iradesiyle hedeflerine ilerlemektedir” ifadelerini kullandı.

Kaynak : PHA