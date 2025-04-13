Alınan bilgiye göre olay, Kahta ilçesine 18 kilometre mesafedeki Esendere Köyü’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre bilinmeyen bir nedenden dolayı iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Olayda M.U. (46), M.U. (12) ve C.K. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine köye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan M.U.’nun (46) durumu ağır olduğu için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Jandarma köyde geniş güvenlik önlemleri alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak : PHA