Yetkililerden Güvenlik ve Standartlar Hakkında Bilgilendirme

Toplantıya Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli, İlçe Emniyet Müdürü Özgür Sefa Sezer, İlçe Jandarma Komutanı Abdulkadir Ceran, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Şevket Erşahin ve servis yetkilileri katıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Aile ve Sosyal Hizmetler İlçe Müdürlüğü personeli, şoförlere araçlarda bulunması gereken ekipmanlar, güvenlik önlemleri ve uyulması gereken kurallar hakkında detaylı bilgi verdi.

Müdür Başli: "Amacımız Güvenli Ulaşımı Sağlamak"

İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli, toplantının önemine dikkat çekerek şu açıklamalarda bulundu:

“Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak, güvenli öğrenci taşımacılığının sağlanması ve servis hizmetlerinde standartların korunması amacıyla bir bilgilendirme toplantısı düzenledik. Toplantımızda şoförlerimize, araçlarda bulunması gereken ekipmanlar, güvenlik önlemleri ve uyulması gereken kurallar konusunda ayrıntılı bilgiler sunuldu. Amacımız, öğrencilerimizin ulaşımını güvenli ve sorunsuz bir şekilde gerçekleştirmektir. Tüm servis yetkililerine işbirlikleri ve hassasiyetlerinden dolayı teşekkür ederiz.”

Servis Güvenliğinde Standartlar Vurgulandı

Toplantıda, araçlarda ilk yardım çantası, yangın tüpü ve güvenlik kamerası gibi ekipmanların bulundurulmasının önemi vurgulanırken, trafik kurallarına uyulmasının zorunlu olduğu ve çocukların emniyetli bir şekilde taşınması için gerekli tedbirlerin alınması gerektiği ifade edildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı yetkilileri, servis araçlarının denetimlerinin düzenli olarak yapılacağını ve kurallara uymayanlara gerekli yaptırımların uygulanacağını belirtti.

Toplantı, servis şoförlerinin sorularının yanıtlanması ve önerilerinin değerlendirilmesiyle sona erdi. Bu bilgilendirme toplantısının, öğrenci taşımacılığında güvenlik standartlarını artırmaya katkı sağlaması bekleniyor.

Kaynak : PHA