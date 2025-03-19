Kahta’da, şehit yakınları ve gaziler onuruna düzenlenen iftar programı, anlamlı bir buluşmaya sahne oldu.

Programa Kahta Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal, Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, Cumhuriyet Başsavcısı Alper Ersan, ilçe protokolü ve kurum amirleri katıldı.

Kahta Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal, programda yaptığı konuşmada, “Bu vesileyle aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyor, kıymetli gazilerimize sağlık ve afiyet diliyoruz,” ifadelerini kullandı.

Kaynak : PHA